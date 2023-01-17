Москва, 17 января, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Внесённый в Госдуму законопроект о выходе из 21 международного документа Совета Европы устраняет возникшие юридические коллизии в российском законодательстве, пояснил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Законопроект, внесенный президентом, устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в нашем, российском правовом поле», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Россия вышла из так называемых «закрытых» (то есть открытых только для членов Совета Европы) конвенций этой организации с 16 марта 2022 года, с момента решения России о выходе из СЕ, отметил сенатор.

«При этом права и интересы граждан России, как уже неоднократно разъяснялось, надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства, получившего опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие за 26 лет членства России в этой организации», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о выходе России из ряда международных документов СЕ внёс в Госдуму президент России Владимир Путин. Совет Думы оперативно обсудит инициативу и вынесет на обсуждение палаты парламента.