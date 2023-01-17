Лондон, 17 января, 2023, 20:09 — ИА Регнум. С сентября по ноябрь 2022 года уровень средней заработной платы без учёта премий в Великобритании вырос на 6,4% в годовом исчислении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Управления национальной статистики страны.

May James/ZUMA/ТАСС Лондон

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя стали рекордными за всю историю, не считая пиковых значений в разгар пандемии коронавируса.

Зарплаты в частном секторе выросли на 7,2%, а в государственном секторе — на 3,3%. В то же время в реальном выражении (с учетом инфляции) средний уровень зарплат год к году снизился на 2,6%.

Как отмечает издание, рост уровня оплаты труда наблюдается на фоне сокращения безработицы и дефицита рабочей силы.

По мнению руководителя отдела кадровой политики Британской торговой палаты Джейн Граттон, напряжение на рынке труда — одно из главных препятствий для развития бизнеса и экономики страны.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Гарри и его супруга Меган Маркл не захотели принимать извинения телеведущего Джереми Кларксона, который в декабре 2022 года резко высказался в отношении Маркл.

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