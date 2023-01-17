Пекин, 17 января, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Посольство России в Китае посетил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Об этом 17 января сообщает российская дипмиссия по итогам встречи дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Посол России в Китае Игорь Моргулов и Ма Чжаосюй в ходе беседы высоко оценили результаты развития российско-китайских отношений в прошлом году. Обсуждались контакты на высшем и высоком уровнях в 2023 году.

В условиях сложной геополитической обстановки дальнейшее укрепление межгосударственных связей становится ещё более актуальным, констатировали стороны.

Также дипломаты договорились продолжать поддерживать тесные контакты между посольством и МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и КНР за 2022 год вырос до рекордных 190 млрд долларов.

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