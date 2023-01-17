Дипломаты России и Китая обсудили будущие контакты Путина и Си Цзиньпина
Дипломаты России и КНР высоко оценили результаты отношений в 2022 году
Пекин, 17 января, 2023, 20:06 — ИА Регнум. Посольство России в Китае посетил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. Об этом 17 января сообщает российская дипмиссия по итогам встречи дипломатов.
Посол России в Китае Игорь Моргулов и Ма Чжаосюй в ходе беседы высоко оценили результаты развития российско-китайских отношений в прошлом году. Обсуждались контакты на высшем и высоком уровнях в 2023 году.
В условиях сложной геополитической обстановки дальнейшее укрепление межгосударственных связей становится ещё более актуальным, констатировали стороны.
Также дипломаты договорились продолжать поддерживать тесные контакты между посольством и МИД КНР.
Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот России и КНР за 2022 год вырос до рекордных 190 млрд долларов.
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