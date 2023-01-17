Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Глава МВФ Кристалина Георгиева в своем выступлении на Давосском форуме 17 января вспомнила песню «Хотя ли русские войны».

SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС Кристалина Георгиева

Она отметила, что «главный посыл» песни в том, что русские войны не хотят, и задалась вопросом, «почему же тогда случился» конфликт на территории Украины.

Георгиева также отметила, что «даже столетние войны» заканчивались за столом переговоров, и выразила надежду, что этот конфликт в скором времени завершится.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что любые военные действия заканчиваются переговорами и что киевским властям пора об этом вспомнить.

В Киеве, в свою очередь, иногда прямо отказываются от переговоров, а иногда выдвигают заведомо невыполнимые условия вплоть до вывода российской армии из российских регионов.