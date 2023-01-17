Челябинск, 17 января, 2023, 19:33 — ИА Регнум. В челябинской горбольнице №8 проходят лечение 50 человек, которые заразились гепатитом А после посещения кафе в начале января, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Александр Куликов ИА REGNUM Больничная палата

Ситуация находится на контроле сотрудников регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 17 января в инфекционное отделение больницы госпитализировали 50 пациентов, ещё за 92 контактными лицами ведётся медицинское наблюдение. Все пациенты в стабильном состоянии, уточнили в облминздраве.

На двух челябинских предприятиях общественного питания в начале января Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Персонал заведений отстранили от работы, проведены лабораторные исследования проб пищи, воды и дезинфицирующих средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года четыре случая вирусного гепатита А обнаружили в одном из детских садов в городе Сафоново Смоленской области.