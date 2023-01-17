Премьер Шмыгаль: Украина получила от Евросоюза 3 млрд евро
Премьер Шмыгаль подтвердил поступление на счета Украины 3 млрд евро от Евросоюза
Киев, 17 января, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Сегодня на счета Украины поступило 3 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза. Об этом 17 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Евро
Он написал, что эти средства являются первым траншем из запланированного на 2023 год объёма в размере 18 млрд евро. Шмыгаль уточнил, что эти деньги нужны для выплаты социальных пособий, пенсий, заработных плат.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что представители Украины и Евросоюза подписали меморандум о предоставлении 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
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