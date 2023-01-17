Киев, 17 января, 2023, 19:19 — ИА Регнум. В Киеве ожидают скорого визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Об этом 17 января заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Massimo Di Vita/Keystone Press Agency/Global Look Press Джорджа Мелони

«Я очень жду её с официальным визитом. Это правда, она скоро приедет. Я не могу сообщить дату, но это скоро», — приводит слова Зеленского агентство Askanews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Италии решило поставить киевскому режиму системы ПВО среднего радиуса действия SAMP/T.