Киев, 17 января, 2023, 19:31 — ИА Регнум. На Украине намерены закупить энергооборудование на сумму, превышающую 100 млн евро. Об этом 17 января сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

Он сообщил, что киевское руководство чувствует иностранную поддержку. Так, на средства фонда поддержки энергетики Украины планируется приобрести энергооборудование на сумму свыше 100 млн евро.

Шмыгаль также отметил, что недавно Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания, а Япония поставила в Черниговскую область мощные генераторы.

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