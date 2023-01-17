Минск, 17 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Украинские военные совершенствуют и укрепляют фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, сообщает телеканал NBC.

Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press Украинский солдат в окопе

По данным источника, ВСУ в лесном массиве роют окопы в пяти минутах езды от белорусской границы. Военные укрепляют досками земляные стены, а через каждые несколько метров брёвна образуют импровизированную крышу, покрытую для маскировки ветками и землёй.

По словам одного из украинских военных, укрепления строятся во всех зонах ответственности ВСУ с целью скрытно обороняться и проводить контрнаступления.

Напомним, в конце декабря 2022 года Белоруссия открыла новую пограничную заставу «Гдень» модульного типа на границе с Украиной.

Ранее военные киевского режима начали возводить на удалении 10–15 метров от госграницы с Белоруссией железобетонный забор высотой три-четыре метра.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что киевский режим неоднократно устраивает провокации на белорусской границе.

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