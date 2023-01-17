Москва, 17 января, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы», речь идет 21 международном документе, передает корреспондент ИА REGNUM 17 января.

Антон Новодережкин/ТАСС Госдума РФ

Документом в связи с прекращением членства Российской Федерации в Совете Европы предлагается считать с 16 марта 2022 года прекратившими действие в отношении Российской Федерации ряд международных договоров. Это Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года; Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года; Протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 6 ноября 1952 года; Второй протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы (положения, касающиеся членов Европейской комиссии по правам человека) от 15 декабря 1956 года; Четвертый протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы (положения, касающиеся Европейского суда по правам человека) от 16 декабря 1961 года; Пятый протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 18 июня 1990 года; Шестой протокол к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы от 5 марта 1996 года.

Кроме того, предлагается считать прекратившими действие следующие документы: Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протокол № 1, 2,3,4,57,8,11,14, 15.

Под секвестр попали также Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 года; Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года.

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИД Александра Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Напомним, что 25 февраля 2022 г. комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства Российской Федерации в уставных органах Совета Европы. В этих условиях страна 15 марта 2022 г. официально уведомила генерального секретаря Совета Европы о намерении выйти из Совета Европы на основании статьи 7 Устава СЕ, а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Однако 16 марта 2022 г. комитет министров Совета Европы, грубо нарушив устав организации, принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты.

«Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 г.», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Напомним, что сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 г. должна была составить около 33,7 млн евро. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации — с 1 января по 15 марта 2022 г. Общая сумма составила около 5,7 млн евро.