Вашингтон, 17 января, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Вашингтон пытается вернуть постоянное взаимодействие с Китаем на уровне оборонных ведомств. Об этом 17 января пишет агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его данным, в августе 2022 года после визита находившейся тогда на посту спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай приостановил всякие контакты с США по военным вопросам, а также по проблемам, связанным с климатическими изменениями.

Отмечается, что хотя встреча президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина в ноябре 2022 года в Индонезии способствовала восстановлению коммуникации по вопросам климата, но постоянные контакты между оборонными ведомствами двух стран возобновлены не были несмотря на то, что глава Пентагона Ллойд Остин и его коллега из Китая Вэй Фэнхэ в этом же месяце встретились в Камбодже на полях заседания глав оборонных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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