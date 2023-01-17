Мариуполь, ДНР, 17 января, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Жители города Мариуполя начали получать ключи от новых квартир. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил новосёлов и выразил признательность России за быстрое и качественное строительство жилья.

Николай Тришин/ТАСС Новостройки в Мариуполе

«Виктория и Григорий, у которых в семье трое детей, полгода жили в больнице, где работают отец и дочь, сегодня получили ключи от трёхкомнатной квартиры в новом доме на улице Иртышской в Мариуполе», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Всего ключи от новостроек 17 января получили 15 семей.

«Долгое время от Украины мы видели только снаряды, разрушения, а от России мы видим новое жильё, новые микрорайоны. Такими же темпами будут восстанавливаться и остальные наши населённые пункты», — заверил врио главы ДНР.

Напомним, в конце 2022 года председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин посетил Мариуполь и оценил динамику его восстановления. Он заявил, что вскоре здесь будет новый красивый город.

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