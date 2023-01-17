Утвержден приговор подростку, планировавшему «взорвать» здание ФСБ в игре
Верховный суд РФ утвердил приговор подростку, планировавшему «взорвать» здание ФСБ в Minecraft
Москва, 17 января, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Верховный суд России утвердил приговор жителю Красноярского края, которого ранее приговорили к пяти годам лишения свободы по статье о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Об этом 17 января сообщает портал sports.ru.
Верховный суд утвердил приговор Никите Уварову, которого ранее 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии за прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, пишет СМИ. Отмечается, что ранее двух других подсудимых освободили от уголовной ответственности, поскольку они «оказали содействие следствию».
Ранее сообщалось, что фигурантов уголовного дела задержали в 2020 году после того, как они наклеили на офис отдела УФСБ листовки в поддержку аспиранта МГУ, который проходил по делу о поджоге офиса «Единой России» и в 2021 году был приговорен к шести годам лишения свободы. Согласно данным журналистов, с октября 2019 года обвиняемые читали запрещенную литературу и смотрели видеофильмы об изготовлении взрывчатых веществ и устройств, а также тренировались метать «коктейли Молотова» на пустырях, в промзонах и в заброшенных домах Канска. Помимо этого, они намеревались «взорвать» здание ФСБ, построенное в компьютерной игре Minecraft.