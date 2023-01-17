Киев, 17 января, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, в ходе которой обсудил вопрос наращивания военной поддержки Киева. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Estonian Foreign Ministry Франк-Вальтер Штайнмайер

«В ходе встречи в формате видеоконференции с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером обсудили ситуацию на фронте, необходимость наращивания оборонной поддержки Украины», — написал он.

В ходе встречи также обсуждалось предложение Киева по урегулированию конфликта на Украине. Зеленский рассказал, что Киев ценит «важные оборонные решения», принятые руководством Германии в начале текущего года, а также «весомую поддержку» в ряде сфер. Он поблагодарил ФРГ за содействие в усилении ВСУ, за финансовую поддержку и приём беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Франции и Германии нужно до 20 января решить готовы ли они поставлять тяжёлые танки киевскому режиму.

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