Москва, 17 января, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В 2023 году нужно не допустить вывоза всего урожая за границу. Об этом 17 января заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Константин Маковский. Крестьянский обед во время жатвы. 1871

«Нам при необходимости обеспечить финансовый результат компаний, работающих в сфере АПК, нельзя позволить вытащить всё за границу», — сказал Путин.

По его словам, стране нужны стабильные резервы, поскольку неизвестно, каковы будут результаты работы сельского хозяйства в 2023 году.

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Глава государства поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину взять этот вопрос на контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что при оценке перспектив развития экономики России в 2023 году следует проявить объективность.