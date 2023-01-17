Москва, 17 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. При оценке перспектив развития экономики России в 2023 году следует проявить объективность, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Он призвал «ничего не завышать и не занижать» при оценке перспектив.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания президент отметил, что в экономике наблюдается позитивная динамика и что правительство должно сделать все необходимое для закрепления положительных тенденций.

2022 год был для России сложным, страна столкнулась с неожиданными вызовами, но сумела на них ответить, сейчас ситуация более предсказуема, сказал также Владимир Путин.