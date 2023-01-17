Геническ, Херсонская область, 17 января, 2023, 18:22 — ИА Регнум. С 25 января в Херсонской области предусмотрены выплаты эвакуированным жителям в размере 100 тысяч рублей, а также выдача жилищных сертификатов, сообщила 17 января исполняющая обязанности министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По данным ведомства, заявление на получение единоразовой выплаты в 100 тысяч рублей оформили 4272 человека, порядка 2227 жителей ожидают получения жилищных сертификатов.

Ряд организационных моментов не позволяли произвести выплаты ранее, пояснила спикер.

«В связи с тем, что ни одна заявка у нас на территории Херсонской области не была одобрена в 2022 году, все заявления, которые подали люди в 2022 году, будут рассмотрены в 2023 году, одобрены и стоимость их будет увеличена», — сказала Бархатнова.

Так, стоимость одного квадратного метра увеличится до 88,7 тыс. рублей вместо 83,4 тыс. рублей ранее. Это позволит людям выбрать более подходящее жильё и воспользоваться сертификатом в любом российском регионе. Сумма сертификата, при расчёте 33 кв. метра на человека, поднимется до 2,93 млн рублей, семья из двух человек получит сертификат на 3,72 млн рублей вместо 3,5 млн рублей, на троих и более человек выплата составит 4,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Херсонской области выплачиваются компенсации за утраченное в ходе боевых действий жильё. Стоимость одного квадратного метра в компенсации составляет до 35 тыс. рублей, в зависимости от разрушений. Эти выплаты в 2023 году сохранятся.

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