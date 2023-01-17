Париж, 17 января, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Певице Мадонне может принадлежать картина Жерома–Мартена Ланглуа «Диана и Эндимион», пропавшая из музея французского города Амьена в 1918 году. Мэр Амьена Брижит Фуре попросила вернуть картину на время, пишет 17 января британская газета The Guardian.

Жером-Мартен Ланглуа. Диана и Эндимион. 1822

Картина Ланглуа, одного из любимых учеников Жака-Луи Давида, была написана в 1822 году по заказу Людовика XVIII и выставлялась в Амьене с 1878 года. В музей Амьена она попала, вероятно, из Лувра. Картина бесследно исчезла после бомбардировки города немцами и эвакуации произведений искусства в безопасное место.

«Мадонна, вы, вероятно, не слышали об Амьене… но между вами и нашим городом есть особая связь», — заявила Фурэ в своем видеообращении.

Мэр считает, что картину стоит снова выставить в Амьене, так как город подал заявку на звание культурной столицы Европы в 2028 году. Тысячи людей смогли бы снова увидеть её.

Картину «Диана и Эндимион» Мадонна приобрела в 1989 году на аукционе в Нью-Йорке за $1,3 млн. Неясно, действительно ли это та самая картина Ланглуа или её копия. Музей подал иск против «неизвестных лиц» за кражу картины, но, по словам Фурэ, власти Амьена никоим образом не оспаривают законность её приобретения Мадонной.