Москва, 17 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. 2022 год был очень сложным для России, заявил 17 января на совещании по экономическим вопросам президент Владимир Путин.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам

Тем не менее, стране удалось пройти через риски, которые возникали неожиданно, отметил президент.

Что касается нынешнего года, то уже сейчас понятно, «что нас ждет», добавил Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, президент в ходе совещания отметил позитивную динамику в экономике и призвал министров способствовать закреплению этих тенденций.