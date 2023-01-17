Киев, 17 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Суд в Киеве дал разрешение на заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в телеграм-канале генеральной прокуратуры Украины.

Валерий Шарифулин/ТАСС Виктор Янукович

«При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшего президента Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, что экс-президент Украины покинул страну в феврале 2014 года.

Читайте также: Киевский режим решил конфисковать активы Виктора Януковича

По данным офиса генерального прокурора, Янукович совместно с главами Службы безопасности Украины, министерства внутренних дел, министерства обороны и другими высокопоставленными представителями правоохранительных органов «без законных оснований использовали специальные средства, военную технику, огнестрельное оружие для силового противодействия и разгона демонстрантов» во время событий Евромайдана.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд государственного имущества Украины 17 января на аукционе продал морской торговый порт «Усть-Дунайск» в Одесской области за 5,4 млн долларов.

А также: На Украине начали приватизировать морские порты