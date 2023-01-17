Белгород, 17 января, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Депутаты городского совета Белгорода выбрали главой городской администрации Валентина Демидова, который ранее исполнял эти обязанности. Такое решение было принято 17 января на сессии городского совета.

Пресс-служба администрации города Белгорода Валентин Демидов

За кандидатуру Демидова проголосовали 33 из 36 депутатов городского совета, сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что на эту должность также претендовали директор ООО «Сити-Бел» Владимир Бывшев и директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко.