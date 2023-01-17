Москва, 17 января, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Apple на 1,2 млрд рублей, сообщили представители ФАС 17 января.

Chris Campbell Логотип Apple

Американская корпорация наказана за навязывание российским разработчикам услуги (использования собственного платежного инструмента компании) при создании приложений.

Нарушение было выявлено в июле 2022 года.

В ноябре 2022 года эксперты рынка сообщали, что объем продаж айфонов в России снизился более чем на треть, а спрос на новые модели снизился в два с половиной раза.