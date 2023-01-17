Ульяновск, 17 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Заместитель министра спорта Ульяновской области Максим Соболев получил выговор за проведение отпуска в новогодние дни на Шри-Ланке. Об этом 17 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу управления госслужбы и кадров администрации губернатора Ульяновской области Елену Чехунову.

Tang Lu/Xinhua/Global Look Press Коломбо, Шри-Ланка

По её словам, 16 января совет по вопросам профессиональной этики регионального правительства и администрации губернатора рекомендовал министру спорта области вынести выговор Соболеву.

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Министр спорта региона Рамиль Егоров также подтвердил, что его заместителю «объявлен выговор с занесением в личное дело». Он подчеркнул, что решение принято и не подлежит изменению. Егоров также отметил, что в сложившейся ситуации замечания было бы мало, а увольнение — слишком жестоко.

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