Москва, 17 января, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Главой Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назначен экс-замруководителя Росавиации Олег Сторчевой, сообщает 17 января Минтранс России.

Денис Вышинский/ИТАР-ТАСС Олег Сторчевой (слева)

«Совет назначил председателем МАК Олега Сторчевого, предложив занимавшей ранее данную должность Татьяне Анодиной звание почетного президента совета с правом совещательного голоса», — говорится в сообщении.

Напомним, Сторчевой был освобожден от должности замруководителя Росавиации в апреле 2022 года в связи с истечением срока контракта.

Напомним, 17 января в министерстве транспорта России состоялась сессия Совета по авиации и использованию воздушного пространства.

В сессии приняли участие представителиАзербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.