Кривой Рог, Украина, 17 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Памятник классику русской литературы Александру Сергеевичу Пушкину осквернили вандалы в украинском городе Кривой Рог. Об этом сообщает украинское издание «Первый криворожский».

WDKeeper Памятник Александру Сергеевичу Пушкину в Кривом Роге

По информации журналистов, в Кривом Роге вандалы разрисовали памятник Пушкину, расположенный на одноименной улице.

Напомним, во временно оккупированном режимом Зеленского российском городе Запорожье демонтировали бюст Александра Сергеевича Пушкина, который был расположен на территории школы №76.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Днепропетровске снесли памятник Александру Пушкину.

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