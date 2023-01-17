Киев, 17 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Фонд государственного имущества Украины 17 января на аукционе продал морской торговый порт «Усть-Дунайск» в Одесской области за 5,4 млн долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Это первый случай приватизации морского порта в стране. Итоговое предложение превысило стартовую цену более чем втрое.

Порт «Усть-Дунайск» был введен в эксплуатацию в 1977 году.

В августе 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал начало массовой приватизации в стране. Задача поставлена президентом Владимиром Зеленским, отметил он.