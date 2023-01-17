Москва, 17 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Запрет использовать флаги России и Белоруссии на трибунах во время матчей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) является провокацией. Об этом 17 января заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова («Единая Россия»).

Er.ru Светлана Журова

«Это провокация чистой воды. Сейчас они наблюдают, как мы себя будем вести в этой ситуации», — сказала Журова.

Она отметила, что теннис — единственный вид спорта, где российские спортсмены выступают на международном уровне. По её словам, организаторы провокации хотят, чтобы российские теннисисты уехали оттуда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство РФ в Австралии осудило решение о запрете флагов России и Белоруссии на трибунах Australian Open.