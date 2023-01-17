Геническ, Херсонская область, 17 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Херсонской области, ко Дню Победы получат по десять тысяч рублей, сообщила исполняющая обязанности министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

Фото В. Н. Иванова Бои за освобождение Херсона. Март. 1944

«Мы уже готовим списки», — сказала она, уточнив, что помощь будет оказана единовременно.

Напомним, в Херсонской области с июля 2022 года ветераны получают ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей. Для оформления выплаты необходимо предоставить удостоверение или иной документ, подтверждающий статус участника боевых действий, инвалида войны, участника войны, принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 2023 года в Госдуму был внесён законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

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