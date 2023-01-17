Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Руководители корпораций и экономисты, принимающие участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, предупредили об угрозе глобальной рецессии в 2023 году. Об этом 17 января сообщает Bloomberg.

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Согласно результатам опроса, проведенного PricewaterhouseCoopers в октябре и ноябре среди 4410 бизнес-лидеров, 73% респондентов спрогнозировали снижение глобального роста в ближайший год. Двое из пяти участников опроса также выразили беспокойство по поводу того, что их компании могут не просуществовать и десяти лет.

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Другой опрос главных экономистов, опубликованным ВЭФ, показал, что две трети респондентов ожидают мировой рецессии в текущем году. Это связано с тем, что предприятия сокращают свои расходы.

Исследование показало, что основными рисками 2023 года являются инфляция, макроэкономическая нестабильность и геополитический конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга президента Украины Елена Зеленская рассказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что намерена передать письма с «формулой мира» на Украине от ее мужа Владимира Зеленского президенту Швейцарии, председателю Еврокомиссии, а также главе Китая.

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