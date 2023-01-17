Фресно, США, 17 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Убийство шести человек в штате Калифорния, в том числе полугодовалого ребёнка и его 17-летней матери, предположительно совершила банда. Об этом сообщает 17 января Associated Press со ссылкой на офис шерифа.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сообщения о стрельбе в общине Гошен, расположенной в 56 км к юго-востоку от Фресно в сельскохозяйственной долине Сан-Хоакин, поступили рано утром 16 января.

По словам шерифа Майка Будро, полицейские обнаружили в одном из домов и около него пятерых погибших. Ещё один мужчина был жив, но позднее умер в больнице. В числе убитых — молодая мать и её маленький ребенок. Все убитые — родственники.

Следователи считают, что с семьёй расправилась банда, они ищут по меньшей мере двух подозреваемых. На минувшей неделе в этом доме прошёл обыск, связанный с наркотиками.

«Мы также считаем, что это не был случайный акт насилия. Мы считаем, что целью была именно эта семья», — сказал шериф.

Читайте также: В США арестован подозреваемый в убийстве четверых студентов