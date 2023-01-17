Франции и Германии дали срок на решение о поставке танков киевскому режиму
Le Figaro: Франции и Германии нужно решиться на поставку танков Киеву до 20 января
Париж, 17 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Франции и Германии нужно до 20 января решить, готовы ли они поставлять тяжёлые танки киевскому режиму. Об этом 17 января пишет Le Figaro.
TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
Французский боевой танк Leclerc
Отмечается, что Берлин и Париж не спешат отправлять свои тяжёлые танки Киеву, но им нужно определиться со своей позицией до 20 января, поскольку в этот день в Германии состоится встреча министров обороны западных стран.
По мнению авторов статьи, Парижу нужно осмелиться на поставку хотя бы нескольких экземпляров своих танков Leclerc, чтобы побудить Германию к отправке Leopard.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новый министр обороны Германии Борис Писториус может принять решение по поставкам танков киевскому режиму.