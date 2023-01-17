Париж, 17 января, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Франции и Германии нужно до 20 января решить, готовы ли они поставлять тяжёлые танки киевскому режиму. Об этом 17 января пишет Le Figaro.

TOMS KALNINS/EPA/ТАСС Французский боевой танк Leclerc

Отмечается, что Берлин и Париж не спешат отправлять свои тяжёлые танки Киеву, но им нужно определиться со своей позицией до 20 января, поскольку в этот день в Германии состоится встреча министров обороны западных стран.

По мнению авторов статьи, Парижу нужно осмелиться на поставку хотя бы нескольких экземпляров своих танков Leclerc, чтобы побудить Германию к отправке Leopard.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что новый министр обороны Германии Борис Писториус может принять решение по поставкам танков киевскому режиму.