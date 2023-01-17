Тегеран, 17 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Российские компании готовы совместно с Ираном запустить производство различной техники. Об этом 17 января заявил помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин, который сейчас находится в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

По информации журналистов, российские предприятия намерены совместно с иранскими коллегами начать производство вертолетов, автомобилей, а также сельскохозяйственного оборудования.

Уточняется, что в ходе встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером Левитин также отметил готовность России к сотрудничеству с этой республикой в сфере поставок продуктов питания, а также товаров первой необходимости в страны региона.

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