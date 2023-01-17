Херсон, 17 января, 2023, 17:17 — ИА Регнум. Жителям Херсонской области с 1 февраля будут компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом 17 января заявила исполняющая обязанности министра труда и социальной политики региона Алла Бархатнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счёт за ЖКХ

По ее словам, новая мера поддержки позволит компенсировать жителям часть оплаты ЖКУ. Из-за боевых действий тарифы на услуги в Херсонской области очень низкие, но после эвакуации многие граждане испытывают проблемы с трудоустройством.

Данная мера поддержки, внедряемая с 1 февраля, будет очень актуальна, убеждена Бархатнова.

Кроме этого, жителям области выплачиваются компенсации за утраченное в ходе боевых действий жильё. Стоимость одного квадратного метра в компенсации составляет 35 тыс. рублей, в зависимости от разрушений. Эти выплаты в 2023 году сохранятся.

Все остальные социальные меры поддержки жители Херсонской области получат в этом году в полном объёме, заверила и. о. министра труда и социальной политики региона.

Напомним, Министерство труда и социальной защиты России разработало проект закона об особенностях социального и пенсионного обеспечения россиян, проживающих в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.