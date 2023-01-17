Москва, 17 января, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал послам арабских стран в Москве о развитии событий вокруг Украины в контексте спецоперации. Об этом 17 января сообщили в МИД РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Лавров

«Глава внешнеполитического ведомства России подробно информировал арабских дипломатов о развитии событий вокруг Украины в контексте осуществляемой Россией специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Лавров провёл встречу с главами дипмиссий арабских стран и представительства Лиги арабских государств (ЛАГ).

Отмечается, что в ходе переговоров было уделено особое внимание ситуации на Ближнем Востоке, комплексному урегулированию в Сирии и нормализации обстановки в Ливии и Йемене.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что в России ценят нейтралитет арабских стран по ситуации на Украине.