Давос, Швейцария, 17 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Всемирный экономический форум (ВЭФ) приступил к созданию глобальной метавселенной, которая к 2025 году принесет корпорациям триллионы долларов. Об этом 17 января заявил основатель Давосского форума Клаус Шваб на пресс-конференции.

LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС Председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб на 53-м Всемирном экономическом форуме в Давосе

По его словам, речь идет о «глобальной деревне коллаборации», которая якобы приближает использование метавселенной. Несмотря на то, что этот проект считается «глобальным», его будут вести такие американские компании, как Microsoft и Accenture.

Шваб отметил, что за созданием деревни также стоит консорциум, состоящий из более чем 80 компаний, международных организаций, неправительственных организаций и академических институтов. Одним из партнёров также выступает Интерпол.

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«Мы уже вместе работаем с необходимыми инстанциями, чтобы быть уверенными в том, что система безопасна насколько возможно», — указал он, рассказав о проработке системы, которая позволит быть уверенным в том, что «системой не злоупотребляли».

Как сказала глава Accenture Джули Тереза Свит, к 2025 году частный сектор принесет триллионы долларов в рамках метавселенной. По её мнению, «метавселенная имеет успех, так как имеет две цели: служит нуждам человека и создает что-то, что не существует сегодня — взаимодействие цифрового и виртуального мира».

Президент Microsoft Брэдфорд Ли Смит, в свою очередь, описал метавселенную как всемирную «деревню без границ».

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал позором то, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждают поставки танков на Украину.

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