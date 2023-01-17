Пекин, 17 января, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Китай не намерен возвращаться к плановой экономике, заявил 17 января на Давосском форуме вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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Власти намерены углублять реформу государственных предприятий и продолжать поддерживать развитие частного бизнеса, в том числе через поощрение конкуренции и защиту прав собственности, отметил он.

Как сообщалось ранее, Лю Хэ в своем выступлении также отметил, что, по расчетам властей Китая, экономика страны в 2023 году вернется к прежним темпам экономического роста.

В 2022 году рост составил около 3% при целевом показателе 5,5%, годом ранее экономика КНР выросла на 8,1%.