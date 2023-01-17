Москва, 17 января, 2023, 17:02 — ИА Регнум. По предварительным данным, в 2022 году профицит внешней торговли России увеличился в 1,6 раза, сообщили 17 января в Центробанке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Профицит составил 282,3 млрд долларов.

Профицит счета платежного баланса России в 2022 году увеличился почти вдвое, до 227,4 млрд долларов. Рост связан с увеличением мировых цен на товары российского экспорта, отметили в ЦБ.

Объем импорта в Россию в 2022 году сократился, при этом во второй половине года началось восстановление объемов, сообщили также в ЦБ.

В конце декабря 2022 года в Федеральной таможенной службе сообщили, что по итогам 2022 года профицит внешней торговли России, вероятно, станет рекордным.