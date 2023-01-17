Москва, 17 января, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Россия в ответ на девятый пакет санкций Евросоюза расширила список европейских чиновников, которым запрещён въезд в страну. Об этом 17 января сообщается на сайте МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«В ответ на недружественные действия российской стороной расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым запрещён въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Санкции касаются руководства силовых ведомств стран ЕС, государственных и коммерческих структур, а также депутатов Европарламента и отдельных граждан.

Отмечается, что речь идёт о тех, кто был задействован в подготовке киевских боевиков, поставках вооружения и военной техники киевскому режиму, а также в систематической публичной антироссийской риторике.

В российском МИД добавили, что считают принятие девятого санкционного пакета нелегитимным и подрывающим международно-правовые прерогативы Совбеза ООН.