Донецк, 17 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Харцызск в Донецкой Народной Республике из РСЗО M-142 HIMARS, сообщили 17 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press РСЗО HIMARS

Ранее в представительстве сообщили, что в ночь на 17 января по городу Харцызску в ДНР было выпущено два снаряда.

«Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дружковка, с применением РСЗО M-142 HIMARS», — уточнили в телеграм-канале представительства.

Из-за обстрела было повреждено остекление многоквартирного жилого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января при обстреле ВСУ Волновахи в Донецкой Народной Республике погибла женщина. Было зафиксировано прямое попадание в здание гостиницы «Уют».

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