Осло, 17 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Камень с руническими надписями, вероятно, самый старый в мире, нашли норвежские археологи. Об этом сообщает 17 января Associated Press.

Александр Рюмин/ТАСС Археолог

Специалисты считают, что руническим надписям до 2 тыс. лет. Знаки, нацарапанные на поверхности плоского квадратного блока из коричневатого песчаника, могут быть примером самой ранней скандинавской письменности.

В музее истории культуры в Осло находку называют «самым старым руническим камнем в мире». По словам профессора Университета Осло Кристель Цилмер, камень позволит учёным узнать намного больше об использовании в раннем железном веке рун — письменности древних германцев.

Более древние руны уже находили, но не на камне. Самая ранняя находка с рунами — костяной гребень — была сделана в Дании.

Рунический камень размером 31 на 32 см нашли осенью 2021 года в захоронении неподалёку от Тирифьорда, что находится западнее Осло. В яме для кремации также обнаружили обгоревшие кости и древесный уголь. Это даёт предположить, что руны начертаны в период с 1 по 250 год нашей эры.

Восемью рунами на лицевой стороне камня написано «идиберуг». Это может означать имя женщины, мужчины или целой семьи. Камень назвали Свингерудом в честь места, где он был найден.

По словам Цилмер, это самая сенсационная находка, с которой она сталкивалась. Камень будет в течение месяца доступен для обозрения в музее истории культуры Норвегии.

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