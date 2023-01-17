Киев, 17 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. На Украине чаще стали проходить так называемые «Марши вдов». Об этом 17 января сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова в своем телеграм-канале.

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Могилы украинских солдат

По ее словам, на днях подобная акция прошла в центре Киева. Жены киевских боевиков, которых режим Зеленского использует в качестве «топлива» в конфликте в угоду интересам западных стран, перестали бояться репрессий со стороны СБУ, написала омбудсмен ДНР.

Она уточнила, что женщины возмущены и требуют справедливости.

«Вряд ли они получат от украинской власти ответы на свои вопросы», — отметила Морозова, добавив, что тему пропавших без вести военнослужащих украинское руководство и дальше будет пытаться замалчивать любыми способами.

«Президенту Зеленскому и его подельникам все тяжелее скрывать потери среди ВФУ. А они, судя по неосторожным заявлениям западных бенефициаров, чудовищные», — написала уполномоченный по правам человека в ДНР.

Она добавила, что при таком отношении киевских властей к народу число жертв продолжит расти, продолжатся и «Марши вдов» на Украине, при этом их организаторов, скорее всего, назовут «агентами Кремля».

Морозова отметила, что в 2015 году на заседании минской гуманитарной подгруппы она предложила создать общий механизм по поиску пропавших без вести, данная инициатива так и не была согласована, а позже была отвергнута представителями Украины.

«Уверена, что в настоящее время вышеописанная проблема будет только усугубляться, так как ранее количество пропавших без вести исчислялось сотнями, а сейчас превратилось в тысячи», — отметила она.

Читайте также: ВС России за сутки уничтожили три группы диверсантов