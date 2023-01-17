Берлин, 17 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Кандидатура Бориса Писториуса утверждена на пост министра обороны Германии. Подтвердил назначение канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press Борис Писториус

На своей странице в Twitter Шольц написал, что Борис Писториус является именно тем человеком, который сейчас нужен бундесверу, благодаря своему большому политическому опыту, компетентности, напористости, а также «большому сердцу».

До этого Писториус занимал должность министра внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония.

Напомним, 16 января Шольц принял прошение об отставке министра обороны Кристины Ламбрехт и пообещал своевременно предоставить новую кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что одним из первых для Писториуса станет решение по поводу поставок Киеву танков.