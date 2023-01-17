Киев, 17 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Евросоюз перечисляет деньги киевскому режиму не на безвозвратной основе, а в виде кредитов. Так отреагировали пользователи Twitter на публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил ЕС за новый транш в размере €3 млрд.

Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press Владимир Зеленский

«Это кредит для выплаты другого кредита. Украина навсегда будет рабом своих спонсоров», — написал один из пользователей.

«Лучшая схема по отмыванию денег!» — констатировал второй.

«Самая крупная афера в истории человечества. Для вас, преступников, она хорошо не закончится», — дал прогноз третий.

Напомним, в начале декабря власти Евросоюза согласовали кредитную поддержку Киеву в 2023 году на сумму €18 млрд. Новая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет.