Пользователи Twitter объяснили Зеленскому, на каких условиях ЕС даёт деньги
Пользователи Twitter объяснили Зеленскому, на каких условиях Евросоюз даёт деньги киевскому режиму
Киев, 17 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Евросоюз перечисляет деньги киевскому режиму не на безвозвратной основе, а в виде кредитов. Так отреагировали пользователи Twitter на публикацию Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил ЕС за новый транш в размере €3 млрд.
«Это кредит для выплаты другого кредита. Украина навсегда будет рабом своих спонсоров», — написал один из пользователей.
«Лучшая схема по отмыванию денег!» — констатировал второй.
«Самая крупная афера в истории человечества. Для вас, преступников, она хорошо не закончится», — дал прогноз третий.
Напомним, в начале декабря власти Евросоюза согласовали кредитную поддержку Киеву в 2023 году на сумму €18 млрд. Новая помощь будет состоять из кредитов, выдаваемых на льготных условиях, со сроком погашения до 35 лет.