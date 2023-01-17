Донецк, 17 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Киевские каратели выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО, сообщили 17 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM РСЗО HIMARS

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:50 (совпадает с мск) — н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя, еще пятеро получили ранения.

Ранее 17 января при обстреле ВСУ Волновахи в Донецкой Народной Республике погибла женщина, при обстреле населенного пункта Благодатное погиб мужчина.