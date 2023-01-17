Москва, 17 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. На Новодевичьем кладбище Москвы 17 января прошли похороны народной артистки СССР Инны Чуриковой.

Владимир Гердо/ТАСС Прощание с актрисой Инной Чуриковой на Новодевичьем кладбище

Церемония прощания с актрисой состоялась в храме Христа Спасителя.

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл прислали на церемонию венки.

В последний путь Чурикову проводили под бурные аплодисменты и звон колоколов.

Покоится актриса рядом с режиссёром Владимиром Меньшовым.

Напомним, Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. С 1975 года она служила в театре «Ленком». Актриса снялась более чем в 40 фильмах.