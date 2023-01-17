Москва, 17 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Пресс-служба Кремля опубликовала программу рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Петербург и Ленинградскую область 18 января, где глава государства примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Lenobl.ru Владимир Путин на Невском пятачке (архивное фото)

Согласно представленным планам, в Ленобласти президент возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» в Кировском районе Ленинградской области, где находился легендарный Невский пятачок — там в годы войны сражался и был тяжело ранен отец президента, Владимир Спиридонович Путин.

Затем глава государства возложит цветы также к братской могиле и к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Здесь в братской могиле похоронен брат президента, Виктор, умерший во время блокады в возрасте двух лет.

Также в Петербурге президент России посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где встретится с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

В ходе своей рабочей поездки Владимир Путин осмотрит цеха Обуховского завода (входит в концерн «Алмаз-Антей») и пообщается с рабочими этого оборонного предприятия.

«Помимо этого, запланирована рабочая встреча Президента с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым», — говорится в сообщении Кремля.