Лондон, 17 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Британская газета Mirror пишет, ссылаясь на экспертов, что верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын страдает, борясь с кризисом среднего возраста. Издание утверждает, что Ким Чен Ын ведет нездоровый образ жизни.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Я слышал, что он плачет после того, как много выпил. Он очень одинок и находится под давлением», — приводит газета слова одного из докторов.

Журналисты издания утверждают, что лидер Северной Кореи не только страдает избыточным весом, но и является заядлым курильщиком, а также употребляет крепкие спиртные напитки.

Как сообщало ИА REGNUM, принц Гарри и его супруга Меган Маркл на захотели принимать извинения телеведущего Джереми Кларксона, который в декабре 2022 года резко высказался в отношении Маркл.