Британское СМИ: лидер Северной Кореи борется с кризисом среднего возраста
Mirror: лидер КНДР Ким Чен Ын из-за одиночества запил и постоянно плачет
Лондон, 17 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Британская газета Mirror пишет, ссылаясь на экспертов, что верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын страдает, борясь с кризисом среднего возраста. Издание утверждает, что Ким Чен Ын ведет нездоровый образ жизни.
«Я слышал, что он плачет после того, как много выпил. Он очень одинок и находится под давлением», — приводит газета слова одного из докторов.
Журналисты издания утверждают, что лидер Северной Кореи не только страдает избыточным весом, но и является заядлым курильщиком, а также употребляет крепкие спиртные напитки.
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