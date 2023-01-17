Петропавловск-Камчатский, 17 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» Лидия Кручинина не нашла ничего обидного в шутке ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича. Об этом сообщает «Газета. Ru».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Леонид Якубович

По мнению участницы программы, Якубович не хотел никого обидеть.

«Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало!», — рассказала женщина, добавив, что каждый понимает шутки по-своему.

Кручинина отметила, что представители коренного населения Камчатки ительмены имеют весёлый нрав и часто смеются над собой, а также призвала быть добрее друг к другу.

В выпуске передачи, вышедшем в эфир 13 января, Лидия Кручинина надела на Якубовича национальную шапку и бусы из рыбы корюшки. В свою очередь, ведущий посмеялся, что «надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу? Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю оставшуюся жизнь».

Как сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, живущие в ближнем и дальнем зарубежье, примут участие в памятных мероприятиях в Петербурге в честь отмечаемых в январе 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.