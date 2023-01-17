Жительница Камчатки оценила шутку Якубовича про чукчей
Участница «Поля чудес» с Камчатки оценила шутку Якубовича про чукчей
Петропавловск-Камчатский, 17 января, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» Лидия Кручинина не нашла ничего обидного в шутке ведущего программы «Поле чудес» Леонида Якубовича. Об этом сообщает «Газета. Ru».
По мнению участницы программы, Якубович не хотел никого обидеть.
«Для меня лично ничего обидного, тем более оскорбительного, в его словах не прозвучало!», — рассказала женщина, добавив, что каждый понимает шутки по-своему.
Кручинина отметила, что представители коренного населения Камчатки ительмены имеют весёлый нрав и часто смеются над собой, а также призвала быть добрее друг к другу.
В выпуске передачи, вышедшем в эфир 13 января, Лидия Кручинина надела на Якубовича национальную шапку и бусы из рыбы корюшки. В свою очередь, ведущий посмеялся, что «надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу? Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю оставшуюся жизнь».
Как сообщало ИА REGNUM, ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, живущие в ближнем и дальнем зарубежье, примут участие в памятных мероприятиях в Петербурге в честь отмечаемых в январе 80-летия прорыва блокады Ленинграда и 79-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.