Киев, 17 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Офис украинского лидера Владимира Зеленского принял отставку Алексея Арестовича с поста советника, сообщил 17 января пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

Арестович занимал должность внештатного советника руководителя офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны с 2020 года.

В начале 2022 года он планировал уйти из политики. Арестович заявлял, что разочарован бюрократией и уровнем зарплат силовиков. Но с началом спецоперации России на Украине стал советником главы офиса президента и де-факто официальным спикером власти.

После того как Арестович заявил, что подъезд многоквартирного дома в Днепропетровске обрушился вследствие работы украинских средств ПВО, в Верховной раде начали сбор подписей за его отставку.

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