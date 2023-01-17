Берлин, 17 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Новый министр обороны Германии Борис Писториус — «правильный представитель» военных, способный на сильные решения в условиях кризиса на Украине, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Об этом сообщает 17 января Bloomberg.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Роберт Хабек

По словам вице-канцлера, одним из первых для Писториуса станет решение по поводу поставок Киеву танков. Украина, подчеркнул он, должна получить «всю военную технику, необходимую для победы», при этом красной линией для Берлина остаётся неучастие в третьей мировой войне.

«Я хорошо знаю Бориса Писториуса, он очень опытный политик. Он правильный представитель немецкой армии, и он будет человеком, способным принимать сильные решения за короткое время, — и это то, что нужно», — сказал Хабек.

Хабек, принимающий участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, заявил, что выступает за разрешение поставок Киеву боевых танков Leopard.

«Я утверждаю, что мы это сделаем», — сказал он.

По мнению Хабека, решение Германии о таких поставках стало бы более простым, если бы сначала США решили направить Киеву танки.

Как сообщало ИА REGNUM, нового министра обороны Германии Писториуса, назначенного на место ушедшей Кристины Ламбрехт, приведут к присяге 19 января.

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